В воскресенье в Харькове ожидается снег
14 ноября 2020
12:43
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В воскресенье, 15 ноября, в Харькове ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии. Днем в городе местами небольшой мокрый снег и дождь, ветер – 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем – от нуля до 5 градусов тепла.
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