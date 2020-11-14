В воскресенье в Харькове ожидается снег

В воскресенье, 15 ноября, в Харькове ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии. Днем в городе местами небольшой мокрый снег и дождь, ветер – 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем – от нуля до 5 градусов тепла.