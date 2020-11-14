В Харьковской области начальница почтового отделения украла четверть миллиона гривен

Следователи Балаклейского отдела полиции Харьковской области выяснили, что начальница одного из отделений почтовой связи присвоила деньги. "Злоумышленница указывала о наличии денег в кассе, зная об их отсутствии. В результате этого возникла нехватка за период с 1 января по 3 марта 2020 в размере более 250 000 гривен", - сообщили в полиции.

Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.