Все матчи чемпионата Европы по футболу могут пройти в Англии
14 ноября 2020
13:09
150
Чемпионат Европы по футболу, намеченный на лето 2021 года, может пройти в одной стране. Руководство Футбольной ассоциации Англии обратилось в Союз европейских футбольных ассоциаций с предложением провести турнир в Великобритании, если ситуация с пандемией коронавируса не улучшится, пишет Times.
При этом подчеркивается, что идею Футбольной ассоциации Англии пока не одобрило британское правительство. В настоящий момент УЕФА планирует провести турнир в 12 городах Европы
Читайте также: Пятеро членов сборной Украины заболели COVID-19
Теги: футбол
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал