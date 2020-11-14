Все матчи чемпионата Европы по футболу могут пройти в Англии

Чемпионат Европы по футболу, намеченный на лето 2021 года, может пройти в одной стране. Руководство Футбольной ассоциации Англии обратилось в Союз европейских футбольных ассоциаций с предложением провести турнир в Великобритании, если ситуация с пандемией коронавируса не улучшится, пишет Times.

При этом подчеркивается, что идею Футбольной ассоциации Англии пока не одобрило британское правительство. В настоящий момент УЕФА планирует провести турнир в 12 городах Европы