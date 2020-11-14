Львовяне передали 600 экземпляров книги "Дело Василия Стуса" для школ и библиотек Луганщины

Книги переданы сегодня, 14 ноября, делегацией из Львовщины, которая прибыла в Луганскую область, сообщили в облгосадминистрации.

«Важно знать историю родной страны. Эти 600 книг получат библиотеки и учебные заведения Луганщины. К ним будут иметь доступ исследователи, ученые, студенты, учащиеся школ. Через библиотечную систему с изданием Вахтанга Кипиани ознакомится и массовый читатель», - отметила исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Екатерина Безгинская.

Она поблагодарила львовян за многолетнее сотрудничество в рамках проекта «Изменим страну вместе».

«За это время Львовщина и Луганщина стали родными регионами» - отметила Екатерина Безгинская.

Книги «Дело Василия Стуса» получат 293 библиотеки и 297 учебных заведений Луганщины.

В Северодонецк партию книг привез председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

«У нас было желание, чтобы издание появилось во всех библиотеках и школах Львовщины и Луганщины. Уже на протяжении длительного времени эти две области плодотворно сотрудничают. Вместе мы реализовали около 100 инициатив », - заявил он и сообщил, что первые 600 экземпляров было отправлено именно в нашу область.

Напомним, что решение о закупке книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» для библиотек двух областей поддержано еще месяц назад на президиуме Львовского областного совета.

А уже 12 ноября внесении изменений в областной бюджет Львовской области приняли на заседании постоянной комиссии по вопросам культуры, историко-культурного наследия, туризма, духовного возрождения и СМИ.