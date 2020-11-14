Азербайджан взял под охрану водохранилище в Карабахе

Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану Суговушанское водохранилище на территории Тертерского района в Карабахе.

Как сообщили агентству "Интерфакс " в ведомстве, "для обеспечения безопасности водохранилища началось применение круглосуточного режима контроля со стороны соответствующих структур МЧС".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил об освобождении азербайджанской армией села Мадагиз в Карабахе от армянской оккупации и возвращении ему исторического названия Суговушан. На территории села также находится водохранилище, которое используется в настоящее время для водоснабжения ряда районов Азербайджана.