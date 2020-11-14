В Запорожье скончался известный провидец

COVID-19 стал причиной смерти запорожского народного целитель Виктора Громова. В детстве он воспитывался в Верхнеднепровском интернате, а затем жил и практиковал в Запорожье.

Об этом 14 ноября 2020 сообщило издание Наш город.

2 ноября Громов отмечал свой день рождения. За два дня мужчине стало плохо, а 8 ноября его госпитализировали в инфекционную больницу. Там после 3-х дней лечения его подключили к ИВЛ.

12 ноября Виктора не стало.

В своем последнем прижизненном интервью, обнародованном 5 ноября на сайте запорожского еженедельника Mig , экстрасенс призвал не относиться легкомысленно к той опасности, которую несет COVID-19.

Также он дал пророчество о будущем Украины. По словам Громова, период неопределенности продлится в стране еще "примерно два года".