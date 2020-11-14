спорт

Сборная Украины проведет свой поединкок в Лиге наций против Германии

14 ноября 2020
15:00
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Сборная Украины в товарищеском матче с поляками, хоть и проиграла, но показала очень неплохой футбол. При этом, команда Шевченко играла не самым сильным составом. Сегодня в Лейпциге с немцами Шевченко выпустит самый боевой состав. Матч в Киеве, особенно второй тайм, показал, что украинские футболисты справляются с игрой соперника. И хоть немцы к тому моменту уже вели в счете и сбавили обороты, сине-желтые могли даже вырвать ничью. В лучшей своей форме сборная Украины может повторить свой испанский трюк.

Накануне матча у Андрея Шевченко добавилось проблем. Уже по прилету в Германию, после очередных тестов на ковид, вирус был обнаружен у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука.

У главного тренер немцев Йоахима Лева огромный выбор исполнителей топового уровня. В спарринге с Чехией победу принес Джан-Лука Вальдшмидт из "Бенфики", который вовсе не играл в официальных матчах за сборную.

Украинская команда подходит к финальному отрезку в Лиге Наций с потенциальными шансами даже на победу в группе.

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Группа D

1. Испания - 7 очков
2. Германия - 6
3. Украина - 6
4. Швейцария - 2

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Теги: сборная

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