Власти Греции временно приостанавливают работу всех школ и детских садов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает France 24.

По словам министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса, школы будут закрыты до 30 ноября.

«Закрытие начальных школ — было последним, что мы хотели делать. Это говорит о том, насколько серьезная сложилась ситуация», — объяснил министр.

Средние образовательные учреждения в Греции уже приостановили очную работу, с прошедшего понедельника учеба проходит дистанционно.