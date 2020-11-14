Власти Греции временно приостанавливают работу всех школ и детских садов
14 ноября 2020
15:10
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Власти Греции временно приостанавливают работу всех школ и детских садов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает France 24.
По словам министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса, школы будут закрыты до 30 ноября.
«Закрытие начальных школ — было последним, что мы хотели делать. Это говорит о том, насколько серьезная сложилась ситуация», — объяснил министр.
Средние образовательные учреждения в Греции уже приостановили очную работу, с прошедшего понедельника учеба проходит дистанционно.
Теги: Греция
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