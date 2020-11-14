В Харькове скончался чиновник, отвечавший за топонимику
14 ноября 2020
15:27
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Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным ответственного секретаря Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексея Хорошковатого, который скончался сегодня, 14 ноября, на 42-м году жизни.
«Примите наши соболезнования в связи с постигшей вас утратой!
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Теги: Харьков
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