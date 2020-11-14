Южная Корея подтвердила четвертый случай опасного штамма птичьего гриппа
Власти Республики Корея подтвердили четвертый за этот год случай опасного штамма птичьего гриппа H5N8, пишет агентство Ренхап со ссылкой на министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства страны.
Как пишет издание, вирус нашли в помете диких уток около города Ичхон в столичной провинции Кенгидо. Также в настоящий момент проверяются шесть возможных случаев обнаружения высокопатогенного штамма птичьего гриппа.
В ноябре 2016 года вирус высокопатогенного штамма массово распространился среди домашней птицы. За последующие четыре месяца были уничтожены 38 млн птиц, что вызвало дефицит на продукты и рост спроса.
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