В Азербайджане готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев в освобожденный Карабах
14 ноября 2020
17:02
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"Вынужденным переселенцам, которые вернутся на свои родные земли, будут предоставлены кредиты на очень выгодных условиях".
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.
По его словам, государственные структуры, министерства разрабатывают механизмы освобождения от налогов жителей освобожденных от оккупации территорий: "Всё это будет представлено в обширной государственной программе".
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Теги: Азербайджан
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