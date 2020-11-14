В Азербайджане готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев в освобожденный Карабах

"Вынужденным переселенцам, которые вернутся на свои родные земли, будут предоставлены кредиты на очень выгодных условиях".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

По его словам, государственные структуры, министерства разрабатывают механизмы освобождения от налогов жителей освобожденных от оккупации территорий: "Всё это будет представлено в обширной государственной программе".