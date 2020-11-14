культура

Романа Полански исключили из французской киноакадемии

14 ноября 2020
17:19
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87-летнего режиссера Романа Полански исключили из французской академии киноискусства, которая ежегодно вручает премию «Сезар», сообщает издание Le Monde. К этому решению члены организации пришли после месяца дискуссий о скандальной персоне Полански, обладателя премии «Оскар», победителя Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

Причиной стали обвинения в изнасиловании 13-летней модели Саманты Геймер, которые впервые прозвучали в адрес режиссера еще в 1977 году. Полански признал свою вину, но перед вынесением приговора сбежал из США в Великобританию, а затем, чтобы избежать экстрадиции, – во Францию. В последствии еще три женщины заявили о насилии со стороны режиссера, но он отрицает все обвинения.

После побега из США Роман Полански продолжил снимать кино в Европе и лишь в мае 2018 года был исключен из Американской киноакадемии. Создатель картин «Ребенок Розмари» и «Пианист» пытался обжаловать решение комиссии, но его ходатайство отклонил Верховный суд округа Лос-Анджелес, уточняет birdinflight.

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В феврале 2020 года руководство самой престижной французской кинопремии «Сезар» ушло в отставку после скандала, который вызвало выдвижение фильма Полански «Офицер и шпион» сразу в 12 номинациях. Несмотря на противоречивое отношение к персоне Полански, лента удостоилась Гран-при 76-го Венецианского кинофестиваля.

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Теги: Полански, кино

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