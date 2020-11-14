Мэр Краматорска передумал и ввел в городе "карантин выходного дня"

В субботу и воскресенье в Краматорске Донецкой области все-таки будет действовать «карантин выходного дня». Ранее говорили, что городская комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций не будет вводить карантин «выходного дня».

Об этом сообщил мэр Андрей Панков, которого цитирует Громадське.

«Постановление № 1100 Кабинета министров говорит о безальтернативном введении «карантина выходного дня» на всей территории нашего государства», — отметил он.

Панков напомнил, что на выходные могут работать только предприятия критической инфраструктуры, медицинские учреждения, аптеки и ветеринарные учреждения, продуктовые магазины, автозаправочные комплексы и автомастерские.

За соблюдением мер будет следить Национальная полиция и Госпотребслужба. И они имеют «всю полноту власти», чтобы применять относительно нарушителей штрафные санкции.

В то же время Панков добавил, что не поддерживает ужесточение карантинных мер на выходных. Он также направил письмо в Кабмин с просьбой об индивидуальном принятии решений по ослаблению карантина, «учитывая особый статус Донецкой области и Краматорска».

«В нашем городе более 48 тысяч переселенцев, большая часть которых работает в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения», — пояснил он.

Накануне мэр говорил, что Краматорск отказался вводить «карантин выходного дня», а городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать такое решение.

«По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета министров №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны принимать исключительно на местах», — отметил Панков.

Он подчеркнул, что владельцы и администраторы заведений общественного питания в городе «ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности».