В лесу на Луганщине пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет (видео)
Пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили предмет, похожий на крупнокалиберный пулемет.
Произошло это на участке, где рядом и граница с РФ, и линия разграничения с временно оккупированной частью Луганской области.
Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный танковый пулемет Владимирова пограничный наряд обнаружил в лесу вблизи железнодорожной станции «Ильенко».
О данном факте пограничники проинформировали сотрудников компетентных правоохранительных органов. Подозрительный предмет изъяли сотрудники Национальной полиции.
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