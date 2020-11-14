В Украине завершили испытание препарата для лечения коронавируса

Украинская фармацевтическая компания завершила клинические испытания препарата для лечения пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета директоров компании Константин Ефименко.

"Завершены клинические испытания нашего препарата "Биовен" (иммуноглобулин). Клинические исследования начаты в мае, рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены девять баз. Исследование завершено в октябре", - написал он.

По словам Ефименко, использование "Биовена" в комплексной терапии пневмонии, вызванной коронавирусом, по сравнению со стандартной терапией позволяет достичь статистически достоверных преимуществ. В частности, сокращения летальности - в четыре раза (с 23,6 до 6,25%), сокращения среднего времени до наступления улучшения - с девяти до пяти дней, сокращения времени необходимости в госпитализации в условиях стационара - на три-пять дней

Руководитель компании отметил, что на сегодня в мире продолжаются 18 клинических исследований иммуноглобулина, пишет 112. Все они начаты глобальными международными компаниями, преимущественно в США и Западной Европе.

По данным Ефименко, вчера "Биовен" был включен в протокол лечения Covid-19.