В Чикаго умер советский борец, олимпийский чемпион Борис Гуревич

В Чикаго на 84-м году жизни скончался известный советский борец (вольная борьба) Борис Гуревич, сообщает newsru.co.il.

Борис Гуревич - киевлянин, выступал за киевские клубы СКА и "Динамо".

Он - шестикратный чемпион СССР, многократный чемпион УССР, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион олимпийских игр в Мехико (1968 год).

Борис Гуревич был моделью для знаменитой скульптуры Евгения Вучетича "Перекуем мечи на орала", которая установлена у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Борис Гуревич эмигрировал в США. Жил в Чикаго.