В Чикаго умер советский борец, олимпийский чемпион Борис Гуревич
14 ноября 2020
19:17
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В Чикаго на 84-м году жизни скончался известный советский борец (вольная борьба) Борис Гуревич, сообщает newsru.co.il.
Борис Гуревич - киевлянин, выступал за киевские клубы СКА и "Динамо".
Он - шестикратный чемпион СССР, многократный чемпион УССР, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион олимпийских игр в Мехико (1968 год).
Борис Гуревич был моделью для знаменитой скульптуры Евгения Вучетича "Перекуем мечи на орала", которая установлена у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Борис Гуревич эмигрировал в США. Жил в Чикаго.
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