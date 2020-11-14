политика

Задержан бывший глава спецслужб Армении

14 ноября 2020
19:51
622
Поделиться:

Бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна заподозрили в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян.

По ее словам, 14 ноября Ванецяна вызвали в следственный департамент СНБ и задержали. Также экс-главу армянских спецслужб подозревают в подготовке узурпации власти и соучастии в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия.

"Все это уже невозможно комментировать в правовой плоскости. Это позорное политическое преследование, направленное на сохранение власти, доведения до конца антигосударственных программ", — подчеркнула Саакян.

В Ереване уже несколько дней проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Известно, что Ванецян принимал участие в этих митингах.

Читайте также: Евросоюз готов предоставить гуманитарную помощь Армении и Азербайджану

Теги: Армения

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением677
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы527
Ultimate Ukrainian - готовится к выпуску первое англоязычное издание об украинских военных и волонтерах
Ultimate Ukrainian - готовится к выпуску первое англоязычное издание об украинских военных и волонтерах587
Штаб: в ООС российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня
Штаб: в ООС российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня482
мнения
Поставлена задача повысить надои
Александр КИРШ
Поставлена задача повысить надои1038
О ЖВАНЕЦКОМ
Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ
О ЖВАНЕЦКОМ2140
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...
Александр КИРШ
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...2079
Расторжение оговора
Виталий ПОРТНИКОВ
Расторжение оговора1857
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя
Александр КИРШ
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя1534
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-19
Людмила ВОРОНЦОВА
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-192113
Покойся с миром и юмором!
Арсен АВАКОВ
Покойся с миром и юмором!2799
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
525 176 
+12 524
Болеет:  
491 787 
+7 371
Выздоровело:  
23 881 
+4 962
Умерло:  
9 508 
+191

последние новости
14 ноября 2020
21:00
О главном на Главном за 14 ноября 2020 года443
20:51
Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит закон о референдуме - Стефанчук397
20:43
Австрия объявила национальный локдаун579
20:25
На Житомирщине у трех бывших военнослужащих обнаружили боеприпасы и оружие без документов
На Житомирщине у трех бывших военнослужащих обнаружили боеприпасы и оружие без документов495
20:08
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением677
19:59
Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной523
19:55
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы527
19:51
Задержан бывший глава спецслужб Армении621
19:34
Таиланд открылcя для туристов, но установил к ним очень жесткие требования546
19:17
В Чикаго умер советский борец, олимпийский чемпион Борис Гуревич658
19:00
Почти 180 наблюдателей от "Опоры" будут следить за вторым туром выборов 15 ноября345
18:44
В Украине завершили испытание препарата для лечения коронавируса816
18:36
Ultimate Ukrainian - готовится к выпуску первое англоязычное издание об украинских военных и волонтерах
Ultimate Ukrainian - готовится к выпуску первое англоязычное издание об украинских военных и волонтерах587
18:27
В лесу на Луганщине пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет (видео)
В лесу на Луганщине пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет (видео)635
18:18
Штаб: в ООС российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня482
18:10
Мэр Краматорска передумал и ввел в городе "карантин выходного дня"468
17:53
Что Армен Джигарханян говорил об Украине1223
17:36
На Житомирщине предприниматели перекрыли международную трассу393
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00069904327392578 [2] => 0.10380697250366 )