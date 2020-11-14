Штаб: в ООС российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня
В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.
Об этом в ежедневной вечерней сводке сообщает пресс-центр штаба ООС:
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 94 знайдених вибухонебезпечних предмети.
Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
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