Штаб: в ООС российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня

В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.

Об этом в ежедневной вечерней сводке сообщает пресс-центр штаба ООС: