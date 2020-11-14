Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением

Полиция Испании задержала 7 человек, среди которых в том числе граждане Украины. По версии следствия, они незаконно поставляли сторонам конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке тяжелое вооружение, в том числе танки. Полученные деньги отмывали и переводили на счета в Швейцарии и Великобритании.

Об этом сообщает Европол, информирует Цензор.НЕТ. Сколько именно украинцев оказались за решеткой, Европол не уточняет.

"Преступная сеть, состоящая из латвийцев, испанцев и украинцев, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины, главным образом, в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на которые распространялось международное эмбарго. Незаконные поставки были скрыты на грузовом судне, перевозившем вооружение из законных источников", - сказано в сообщении Европола.

В полиции отметили, что преступная группа была хорошо развита и действовала на международном уровне. Так, она смогла организовать побег капитана одного из своих судов из тюрьмы в Греции.

"Преступная сеть разработала хорошо организованную схему отмывания денег, которая позволяла им инвестировать свои преступные доходы в легальный бизнес. ... Активы переводили на банковские счета в европейских странах, в основном, в Швейцарии и Великобритании. Оттуда преступники переводили деньги в Испанию и использовали их под прикрытием законной коммерческой деятельности", - отметили в Европоле.

Полицейские расследовали деятельность этой криминальной группировки с 2018 года. В сообщении сказано, что задержать преступников удалось благодаря расколу среди их главарей.

Во время спецоперации полицейские обыскали 7 домов в провинциях Аликанте, Валенсия и Барселона. Изъяли имущество общей стоимостью около 10 млн евро и заморозили более чем 50 финансовых продуктов.