общество

Ultimate Ukrainian - готовится к выпуску первое англоязычное издание об украинских военных и волонтерах

14 ноября 2020
18:36
588
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Об этом сообщают на своей странице в соцсети авторы издания.

Отмечается, что помимо бумажной версии издание будет иметь и электронную, что значительно расширит аудиторию читателей в мире.

Отметим, готовящееся к выпуску издание является первым за годы войны с Россией.

Как стало известно Главному, к его созданию имеют отношение пресс-офицеры Национальной гвардии Украины, ветераны ООС и представители украинской диаспоры в США.

Издание не имеет государственной поддержки, издается за средства инициативной группы. Все, кто желают помочь развитию проекта, могут связаться с авторами на странице в соцсети.

Друзі, у нас хроші новини - уже готове до друку перше агнломовне видання про українських військових, ветеранів та волонтерів - Ultimate Ukrainian.

Це сталося! Усі патріоти та захисники України отримають своє незалежне, англомовне медіа. Це ще один серйозний крок в боротьбі проти російської дезінформації в світі.

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Теги: волонтеры

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