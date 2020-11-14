Ultimate Ukrainian - готовится к выпуску первое англоязычное издание об украинских военных и волонтерах

Об этом сообщают на своей странице в соцсети авторы издания.

Отмечается, что помимо бумажной версии издание будет иметь и электронную, что значительно расширит аудиторию читателей в мире.

Отметим, готовящееся к выпуску издание является первым за годы войны с Россией.

Как стало известно Главному, к его созданию имеют отношение пресс-офицеры Национальной гвардии Украины, ветераны ООС и представители украинской диаспоры в США.

Издание не имеет государственной поддержки, издается за средства инициативной группы. Все, кто желают помочь развитию проекта, могут связаться с авторами на странице в соцсети.