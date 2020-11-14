На Житомирщине у трех бывших военнослужащих обнаружили боеприпасы и оружие без документов
У трех жителей Житомирской области, бывших военнослужащих, СБУ и полиция обнаружили оружие и боеприпасы.
Об этом сообщила пресс служба Житомирской областной прокуратуры.
«Досудебным следствием установлено, что трое бывших военнослужащих, 1974-1975 годов рождения, жителей городов Новоград-Волынского и Барановки, причастны к незаконному обороту оружия и средств поражения», - говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования по согласованию с процессуальным прокурором, сотрудники УСБУ в области совместно со следователями местного отдела полиции провели ряд санкционированных обысков по месту жительства трех фигурантов дела.
Во время обысков в гаражном помещении и помещениях, где проживают лица, обнаружили боеприпасы и оружие без соответствующих разрешительных документов, в частности: гладкоствольное охотничье ружье (без маркировки), самодельную винтовку и почти 140 патронов различного калибра.
Оружие и боеприпасы изъяты для проведения экспертизы.
Досудебное расследование по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами местными жителями (ч.1 ст.263 УК Украины), которое проводит Новоград-Волынский отдел полиции, продолжается, устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и возможная причастность к преступлению других лиц.
Процессуальное руководство осуществляет Новоград-Волынский местная прокуратура.
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