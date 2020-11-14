Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что некоторые мэры продолжают думать о выборах, а не о ситуации с заболеваемостью COVID-19.

"У некоторых мэров, к сожалению, и я это констатирую, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре", - сказал он в своем влоге из самоизоляции, опубликованном на его странице в Фейсбук в субботу, пишет Интерфакс-Украина.

Зеленский считает, что если продолжать на местах "играть в добрых полицейских" и не выполнять решения правительства, отрицать коронавирус и необходимость ограничительных мер, то проиграет вся страна, а не отдельные мэры.