Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что позиция государства о категорическом невмешательстве в избирательную кампанию на выборах президента США была совершенно правильной.

"Начну с темы, которая, судя по ленте в Фейсбук, интересовала наших граждан не меньше, чем собственные местные выборы. Это выборы президента в Соединенных Штатах Америки. При чем здесь Украина? Правильно. Совершенно ни при чём. И это и есть наша победа. Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Некоторые, внутри страны, мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США", - сказал он в своем влоге из самоизоляции в субботу, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, сегодня все признают, что позиция украинской власти была правильной, она показала невмешательство в выборы другого государства, а, следовательно, и самое главное - Украина была и остается партнером и другом, как для демократов, так и для республиканцев. "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты", - добавил Зеленский.