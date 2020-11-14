политика

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

14 ноября 2020
19:59
524
Поделиться:

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что позиция государства о категорическом невмешательстве в избирательную кампанию на выборах президента США была совершенно правильной.

"Начну с темы, которая, судя по ленте в Фейсбук, интересовала наших граждан не меньше, чем собственные местные выборы. Это выборы президента в Соединенных Штатах Америки. При чем здесь Украина? Правильно. Совершенно ни при чём. И это и есть наша победа. Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Некоторые, внутри страны, мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США", - сказал он в своем влоге из самоизоляции в субботу, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, сегодня все признают, что позиция украинской власти была правильной, она показала невмешательство в выборы другого государства, а, следовательно, и самое главное - Украина была и остается партнером и другом, как для демократов, так и для республиканцев. "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты", - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Теги: Зеленский

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением678
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы528
Ultimate Ukrainian - готовится к выпуску первое англоязычное издание об украинских военных и волонтерах
Ultimate Ukrainian - готовится к выпуску первое англоязычное издание об украинских военных и волонтерах588
Штаб: в ООС российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня
Штаб: в ООС российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня483
мнения
Поставлена задача повысить надои
Александр КИРШ
Поставлена задача повысить надои1038
О ЖВАНЕЦКОМ
Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ
О ЖВАНЕЦКОМ2140
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...
Александр КИРШ
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...2079
Расторжение оговора
Виталий ПОРТНИКОВ
Расторжение оговора1857
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя
Александр КИРШ
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя1534
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-19
Людмила ВОРОНЦОВА
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-192113
Покойся с миром и юмором!
Арсен АВАКОВ
Покойся с миром и юмором!2799
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
525 176 
+12 524
Болеет:  
491 787 
+7 371
Выздоровело:  
23 881 
+4 962
Умерло:  
9 508 
+191

последние новости
14 ноября 2020
21:00
О главном на Главном за 14 ноября 2020 года443
20:51
Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит закон о референдуме - Стефанчук397
20:43
Австрия объявила национальный локдаун579
20:25
На Житомирщине у трех бывших военнослужащих обнаружили боеприпасы и оружие без документов
На Житомирщине у трех бывших военнослужащих обнаружили боеприпасы и оружие без документов495
20:08
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением677
19:59
Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной523
19:55
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы527
19:51
Задержан бывший глава спецслужб Армении621
19:34
Таиланд открылcя для туристов, но установил к ним очень жесткие требования546
19:17
В Чикаго умер советский борец, олимпийский чемпион Борис Гуревич658
19:00
Почти 180 наблюдателей от "Опоры" будут следить за вторым туром выборов 15 ноября345
18:44
В Украине завершили испытание препарата для лечения коронавируса816
18:36
Ultimate Ukrainian - готовится к выпуску первое англоязычное издание об украинских военных и волонтерах
Ultimate Ukrainian - готовится к выпуску первое англоязычное издание об украинских военных и волонтерах587
18:27
В лесу на Луганщине пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет (видео)
В лесу на Луганщине пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет (видео)635
18:18
Штаб: в ООС российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня482
18:10
Мэр Краматорска передумал и ввел в городе "карантин выходного дня"468
17:53
Что Армен Джигарханян говорил об Украине1223
17:36
На Житомирщине предприниматели перекрыли международную трассу393
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00083088874816895 [2] => 0.12874603271484 )