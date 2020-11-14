общество

О главном на Главном за 14 ноября 2020 года

14 ноября 2020
21:00
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С полуночи субботы, 14 ноября, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Как заявили в Минздраве, его вводят, чтобы уменьшить число новых случаев коронавируса. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

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12524 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 ноября 2020 года. По информации минздрава, в том числе заболели 474 ребенка и 496 медработников. Также за последние сутки:

  • госпитализированы - 1525 человек;
  • летальных случаев - 191;
  • выздоровели - 4962 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48054, методом ИФА - 30125).

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Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19. Также ведутся переговоры с другими производителями. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что некоторые мэры продолжают думать о выборах, а не о ситуации с заболеваемостью COVID-19. Зеленский считает, что если продолжать на местах "играть в добрых полицейских" и не выполнять решения правительства, отрицать коронавирус и необходимость ограничительных мер, то проиграет вся страна, а не отдельные мэры.

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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что позиция государства о категорическом невмешательстве в избирательную кампанию на выборах президента США была совершенно правильной.

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В ночь на 14 ноября в России скончался известный актер Армен Джигарханян.

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За прошлые сутки на Харьковщине выявлено 749 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 159 человек, 9 скончались.

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Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением.

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Львовяне передали 600 экземпляров книги "Дело Василия Стуса" для школ и библиотек Луганщины.

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За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 179 новых случаев заболевания коронавирусом и две смерти бойцов от указанного заболевания.

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Подтверждено:  
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+12 524
Болеет:  
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+7 371
Выздоровело:  
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