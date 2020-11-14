Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит закон о референдуме - Стефанчук

Верховная Рада на следующей неделе планирует рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом сообщил во время видеообращения первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

"На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум, на мой взгляд, это очень символично, что принятие такого закона происходит именно в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, который подарил независимость Украины. Также отдельное внимание парламент планирует уделить законопроекту об инвестиционной няне, которой предусмотрена государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями", - рассказал Стефанчук.

По его словам, также будет рассматриваться законопроект о системе общественного здоровья, виртуальные активы, законопроекты по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, а также ряд социальных инициатив, направленных на защиту населения в период карантина связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

"Всего мы на следующей неделе запланировали к рассмотрению на разных стадиях более 100 законодательных актов, и поэтому надеюсь, что парламент, даже несмотря на то, что будут не все народные депутаты и в президиуме тоже, сможет эффективно выполнить возложенную на него функцию", - сказал он.