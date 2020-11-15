Степанов заболел коронавирусом
15 ноября 2020
06:01
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Министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
"Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", - цитирует Степанова пресс-служба ведомства.
Теги: коронавирус, степанов
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