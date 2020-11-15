В Киеве полиция закрыла первых нарушителей карантина

В Киеве правоохранители заставили закрыться рестораны "Хлебный" и "Редкая птица", которые работали с нарушением введенного правительством карантина выходного дня.

Также правоохранители составили протокол на администрацию спорткомплекса "5 элемент", который несмотря на карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс, который, несмотря на ограничения правительства, продолжил работу. По просьбе полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство", – сказано в сообщении.