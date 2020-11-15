На орбиту Земли вернулась лунная ракета полувековой давности

Объект с индексом 2020 SO обнаружила в середине сентября обсерватория Халеакала. Поначалу в нем заподозрили небольшой астероид главного пояса. Но более пристальные наблюдения показали, что он движется по аномальной траектории — слишком близко к земной орбите. В четверг, 12 ноября, Лаборатория реактивного движения NASA (JPL, Jet Propulsion Laboratory) опубликовала интересное заявление. Согласно анализу имеющихся данных, специалисты предположили, что с большой долей вероятности этот объект имеет искусственное происхождение.

Однако уфологам не стоит слишком радоваться: речь идет не о визите инопланетян. Скорее наоборот, 2020 SO служит лишним доказательством успеха американской лунной программы. Хотя он в свое время и был частью неудачной миссии «Сервейер-2» (Surveyor 2). Объект уже вошел в сферу доминирующего гравитационного влияния Земли и станет ее временным спутником. В период до июня 2021 года 2020 SO совершит вокруг нашей планеты два витка по сложной траектории, а затем снова вернется на солнечную орбиту.

По мнению сотрудников JPL, этот нежданный гость — всего лишь разгонный блок «Центавр» (Centaur). В далеком 1966 году ракета «Атлас» (Atlas) стартовала с площадки LC-36A на мысе Канаверал. По окончании работы первой ступени «Центавр» с зондом «Сервейер-2» направился к Луне. Переход на пролетную траекторию прошел успешно, как и отделение полезной нагрузки. А вот посадка оказалась неудачной: не долетев 130 километров до назначенной точки, зонд потерял ориентацию из-за отказа корректирующего двигателя.

Разгонный блок уже не застал катастрофу своего напарника: он промчался мимо естественного спутника Земли и вышел на солнечную орбиту. Такие небольшие объекты невозможно эффективно отслеживать, так что «Центавра» потеряли. Если бы не причуды небесной динамики, никто бы не вспомнил об этой ракете. Но за 54 года ступень снова сблизилась с Землей — и ненадолго станет спутником планеты.

Источник: Naked science