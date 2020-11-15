Украина проиграла Германии в Лиге наций
15 ноября 2020
06:23
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Встреча завершилась со счетом 1:3
Сборная Украины на выезде проиграла команде Германии в пятом туре Лиги наций УЕФА.
Украинцы открыли счет первыми. На 12-й минуте Роман Яремчук забил первый гол.
До перерыва немцы отыгрались и вышли вперед, забивали Лерой Сане (23-я минута) и Тимо Вернер (33-я минута).
На 64-й минуте Вернер забил второй раз.
Накануне поединка положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виктор Коваленко.
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Теги: футбол, лига наций
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