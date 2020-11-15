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Украина проиграла Германии в Лиге наций Встреча завершилась со счетом 1:3 Сборная Украины на выезде проиграла команде Германии в пятом туре Лиги наций УЕФА. Украинцы открыли счет первыми. На 12-й минуте Роман Яремчук забил первый гол. До перерыва немцы отыгрались и вышли вперед, забивали Лерой Сане (23-я минута) и Тимо Вернер (33-я минута). На 64-й минуте Вернер забил второй раз. Накануне поединка положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виктор Коваленко. Читайте также: Все матчи чемпионата Европы по футболу могут пройти в Англии



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