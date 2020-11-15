В Британии городские чайки приспособились к школьным переменам, чтобы добывать еду

В Бристоле три разных вида чаек синхронизировали время своего кормления с человеческой деятельностью, пишут британские орнитологи. В будние дни птицы собираются около школ как раз во время длинных перемен, когда дети едят на свежем воздухе, сообщает independent.

Также чайки прилетают к центру по сбору мусора, когда туда привозят новые порции отходов. В выходные птиц в разы меньше и у школ, и рядом с центром. При этом в городском парке активность чаек не зависит от людей — там они едят червей и других беспозвоночных круглые сутки.

Расширение городов обычно плохо сказывается на животных, но к чайкам это не относится, говорят ученые. Эти птицы только выигрывают, ведь у них есть доступ к обильному источнику корма — пищевым отходам и объедкам. А пристроившись под человеческий график чайки экономят время и энергию на поиске пищи.