интересно

В Британии городские чайки приспособились к школьным переменам, чтобы добывать еду

15 ноября 2020
08:20
79
Поделиться:

В Бристоле три разных вида чаек синхронизировали время своего кормления с человеческой деятельностью, пишут британские орнитологи. В будние дни птицы собираются около школ как раз во время длинных перемен, когда дети едят на свежем воздухе, сообщает independent.

Также чайки прилетают к центру по сбору мусора, когда туда привозят новые порции отходов. В выходные птиц в разы меньше и у школ, и рядом с центром. При этом в городском парке активность чаек не зависит от людей — там они едят червей и других беспозвоночных круглые сутки.

Расширение городов обычно плохо сказывается на животных, но к чайкам это не относится, говорят ученые. Эти птицы только выигрывают, ведь у них есть доступ к обильному источнику корма — пищевым отходам и объедкам. А пристроившись под человеческий график чайки экономят время и энергию на поиске пищи.

Читайте также: Собаки зависят от "мнения" своего хозяина

Теги: животные

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
ООС: боевики три раза нарушили режим тишины
ООС: боевики три раза нарушили режим тишины39
В семи городах Украины проходит второй тур местных выборов
В семи городах Украины проходит второй тур местных выборов173
Степанов заболел коронавирусом
Степанов заболел коронавирусом252
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением1322
мнения
Поставлена задача повысить надои
Александр КИРШ
Поставлена задача повысить надои1097
О ЖВАНЕЦКОМ
Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ
О ЖВАНЕЦКОМ2190
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...
Александр КИРШ
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...2128
Расторжение оговора
Виталий ПОРТНИКОВ
Расторжение оговора1894
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя
Александр КИРШ
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя1577
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-19
Людмила ВОРОНЦОВА
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-192153
Покойся с миром и юмором!
Арсен АВАКОВ
Покойся с миром и юмором!2819
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
525 176 
+12 524
Болеет:  
491 787 
+7 371
Выздоровело:  
23 881 
+4 962
Умерло:  
9 508 
+191

последние новости
Сегодня
08:25
ООС: боевики три раза нарушили режим тишины27
08:20
В Британии городские чайки приспособились к школьным переменам, чтобы добывать еду75
08:00
В семи городах Украины проходит второй тур местных выборов172
07:51
На орбиту Земли вернулась лунная ракета полувековой давности257
07:20
В Киеве полиция закрыла первых нарушителей карантина263
06:42
Синоптики обещают типичную для поздней осени погоду340
06:23
Украина проиграла Германии в Лиге наций208
06:01
Степанов заболел коронавирусом
Степанов заболел коронавирусом252
14 ноября 2020
21:00
О главном на Главном за 14 ноября 2020 года879
20:51
Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит закон о референдуме - Стефанчук824
20:43
Австрия объявила национальный локдаун1038
20:25
На Житомирщине у трех бывших военнослужащих обнаружили боеприпасы и оружие без документов
На Житомирщине у трех бывших военнослужащих обнаружили боеприпасы и оружие без документов940
20:08
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением1320
19:59
Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной977
19:55
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы936
19:51
Задержан бывший глава спецслужб Армении1049
19:34
Таиланд открылcя для туристов, но установил к ним очень жесткие требования954
19:17
В Чикаго умер советский борец, олимпийский чемпион Борис Гуревич1068
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00085711479187012 [2] => 0.096563100814819 )