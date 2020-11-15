общество

В семи городах Украины проходит второй тур местных выборов

15 ноября 2020
08:00
174
Поделиться:

Сегодня в семи городах Украины проходит второй тур выборов городского головы.

Как пишет Интерфакс-Украина, жители городов Сумы, Одесса, Херсон, Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) и Украинка (Киевская обл.) должны выбрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.

  • В Луцке жителям предстоит сделать выбор между советником городского головы Игорем Полищуком (партия "За майбутнє", 18934 голосов, или 32,47%) и генеральным директором ГП "Волыньстандартметрология", самовыдвиженцем Богданом Шибой (7662, или 13,14%).
  • В Сумах во втором туре встретятся действующий мэр Александр Лысенко (ВО "Батькивщина", 28877, или 44,2%) и председатель Сумского районного совета Вадим Акперов ("Европейская солидарность", 9609, или 14,71%).
  • За кресло мэра Одессы поборются действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 77518, или 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь", 39351, или 19,06%).
  • В Херсоне в повторном голосовании примут участие заместитель главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!", 22777 голосов, или 30,75%) и бывший мэр Херсона (2002-2012), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо", 12660, или 17,09%).
  • Жители Краматорска должны сделать выбор между директором по маркетингу и сбыту ПАО "Энергомашспецсталь", самовыдвиженцем Александром Гончаренко (19390, или 48,61%) и действующим мэром, самовыдвиженцем Андреем Панковым (15056, или 37,75%).
  • На пост мэра Каменец-Подольского претендуют директор благотворительного фонда "Ми – кам'янчани", самовыдвиженец Владимир Мельниченко (10048, или 40,47%) и глава Каменец-Подольской городской организации ВО "Свобода" Михаил Поситко (8803, или 35,46%).
  • Повторное голосование на выборах мэра проходит и в городе Украинка (Киевская обл.) в связи с тем, что два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей. Так, Оксану Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александра Туренко (от партии "Европейская солидарность") поддержали по 1233 избирателя (по 17,4%).

По информации ЦИК, в повторном голосовании на выборах городского головы, которое проходит на 932 избирательных участках, в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей.

Читайте также: Почти 180 наблюдателей от "Опоры" будут следить за вторым туром выборов 15 ноября

Кроме того, 15 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 областях проходит повторное голосование на выборах депутатов местных советов: одного депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских советов.

Результаты должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

По законодательству повторное голосование на выборах городского головы назначается в громадах с количеством избирателей 75 тысяч и больше, если ни один кандидат не набрал 50%+1 голос.

Согласно ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования.

В нескольких городах повторное голосование назначено на 22 и 29 ноября.

Читайте также: Суд отменил результаты выборов в Харьковский горсовет

Теги: выборы, второй тур

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
ООС: боевики три раза нарушили режим тишины
ООС: боевики три раза нарушили режим тишины43
В семи городах Украины проходит второй тур местных выборов
В семи городах Украины проходит второй тур местных выборов174
Степанов заболел коронавирусом
Степанов заболел коронавирусом252
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением1323
мнения
Поставлена задача повысить надои
Александр КИРШ
Поставлена задача повысить надои1097
О ЖВАНЕЦКОМ
Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ
О ЖВАНЕЦКОМ2190
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...
Александр КИРШ
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...2128
Расторжение оговора
Виталий ПОРТНИКОВ
Расторжение оговора1894
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя
Александр КИРШ
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя1577
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-19
Людмила ВОРОНЦОВА
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-192153
Покойся с миром и юмором!
Арсен АВАКОВ
Покойся с миром и юмором!2819
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
525 176 
+12 524
Болеет:  
491 787 
+7 371
Выздоровело:  
23 881 
+4 962
Умерло:  
9 508 
+191

последние новости
Сегодня
08:25
ООС: боевики три раза нарушили режим тишины27
08:20
В Британии городские чайки приспособились к школьным переменам, чтобы добывать еду75
08:00
В семи городах Украины проходит второй тур местных выборов172
07:51
На орбиту Земли вернулась лунная ракета полувековой давности257
07:20
В Киеве полиция закрыла первых нарушителей карантина263
06:42
Синоптики обещают типичную для поздней осени погоду340
06:23
Украина проиграла Германии в Лиге наций208
06:01
Степанов заболел коронавирусом
Степанов заболел коронавирусом252
14 ноября 2020
21:00
О главном на Главном за 14 ноября 2020 года879
20:51
Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит закон о референдуме - Стефанчук824
20:43
Австрия объявила национальный локдаун1038
20:25
На Житомирщине у трех бывших военнослужащих обнаружили боеприпасы и оружие без документов
На Житомирщине у трех бывших военнослужащих обнаружили боеприпасы и оружие без документов940
20:08
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением
Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением1320
19:59
Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной977
19:55
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы936
19:51
Задержан бывший глава спецслужб Армении1049
19:34
Таиланд открылcя для туристов, но установил к ним очень жесткие требования954
19:17
В Чикаго умер советский борец, олимпийский чемпион Борис Гуревич1068
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0008690357208252 [2] => 0.16006302833557 )