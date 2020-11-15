В Украине за сутки больше 10 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 новый случай коронавируса.

Об этом сообщили министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в facebook.

"10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. В частности, госпитализировано - 1227 человек; летальных случаев - 95; выздоровело - 2633 человека", – сообщил Степанов.

Всего в Украине коронавирус подтвердили у 535 857 человек, 9 603 человека - умерли, выздоровели - 241 444 человека.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+921), Запорожской (+868), Харьковской (+713), Одесской (+692) и Киевской (+692) областях.