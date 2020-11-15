происшествия

Сторонники и противники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне: 20 человек задержаны, есть раненые

15 ноября 2020
09:20
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Несколько тысяч человек в Вашингтоне, несогласных с итогами президентских выборов в США, вышли на митинг в поддержку действующего главы государства Дональда Трампа, передает Fox News.

По оценке телеканала, в «Марше за Трампа» участвовали «десятки тысяч» человек. Они прошли от площади Свободы, которая расположена недалеко от Белого дома, до здания Верховного суда США.

Демонстранты потребовали «прекратить кражу голосов» на «мошеннических выборах».

Как пишет The Washington Post, на митинг также пришли противники Трампа. Начались столкновения, активисты бросали друг в друга бутылки, дрались, с обеих сторон есть раненые, сообщает газета. Задержаны не меньше 20 человек, в том числе из-за нарушений правил обращения с огнестрельным оружием.

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Теги: сша, выборы, протесты

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