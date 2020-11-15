Америка создала в Украине центр для работы против Беларуси, - Лукашенко

Александр Лукашенко утверждает, что в Украине существует центр по расшатыванию ситуации в Беларуси.

Об этом он заявил в интервью иностранным телеканалам, которое транслировали в эфире "112 Украина".

Лукашенко считает, что ситуацию в стране пытаются раскачать со всех сторон.

"Я говорю - Польша. А мы же знаем, кто в этих центрах сидит: американцы, до единого человека. И, к сожалению, создали второй центр в Украине для работы против Беларуси. Мы его видим, этот центр", - сказал Александр Лукашенко.

Он также утверждает, что с украинской стороны на территорию Беларуси якобы перешли четыре человека, которые подожгли несколько зданий и автомобилей.

"И эти четыре анархиста, которые прятались в Украине, перешли к нам, и мы их задержали. Они подожгли у нас несколько зданий, автомобилей. Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализацию того, что происходит в Беларуси. Дело не во внутренней ситуации. Нас качают со всех сторон", - сказал Лукашенко.