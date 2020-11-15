общество

Как прошли первые сутки карантина выходного дня

15 ноября 2020
09:42
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14 ноября в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. В этот день запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалам.

В Киеве правоохранители за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений.

Правоохранители уточняют, что больше всего нарушений зафиксировано среди работы крупных сетевых магазинов - 11 фактов. 10 нарушений выявлено среди владельцев заведений питания, кафе и ресторанов. 8 фактов нарушений карантина зафиксировано в сфере пассажирских перевозок, где были нарушения по чрезмерному количеству пассажиров в общественном транспорте и несоблюдение масочного режима.

"Не прекратили свою деятельность владельцы салонов красоты и парикмахерских. В течение дня таких нарушений карантина работники полиции задокументировали 5 случаев", - отметили в полиции области.

Во Львовской области работали 112 рейдовых групп, которые следили за соблюдением карантина. За субботу они остановили работу 248 объектов торговли и общепита. На тех, кто отказывался прекращать свою деятельность, полицейские составили 54 админпротокола.

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В Одессе не все заведения соблюдали карантин. Некоторые из них пускали посетителей внутрь. Одесса отказалась вводить ограничения на выходных.

Протесты, перекрытие дорог и блокировки рынков

В Киеве предприниматели перекрыли улицу Бориспольскую. Они требовали открытия рынков на выходных.

Во Львове, где местные власти отказались выполнять распоряжение Кабмина о карантине, полиция заблокировала работу больших рынков. Речь идет о рынках Шувар, Краковский, Галицкий перекресток, Южный, а также ТЦ "Искра". Вход на рынки были не закрыты, но полиция следит за тем, чтобы торговцы не работали.

В Житомирской области предприниматели из города Овруч перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу и подписали обращение к Облгосадминистрации, чтобы им разрешили работу.

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В Ровно возле ТЦ Злата Плаза собрались предприниматели, которые протестовали против карантина выходного дня.

В Одессе предприниматели Киевского рынка протестовали против карантина выходного дня. Они перекрыли улицу Глушко.

14 ноября сумской исполком обратился в Кабмин с предложением внести изменения в постановление о карантине выходного дня и перенести двухдневный локдаун на понедельник и вторник вместо субботы и воскресенья.

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Теги: карантин, полиция

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