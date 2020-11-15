В Южной Америке выгорела треть крупнейшего в мире болота

За последние несколько месяцев в Южной Америке выгорела треть одной из крупнейших в мире болотистых территорий ㅡ Пантанал. Проблема остается незаметной для мира, но ее последствия могут быть катастрофическими для всей планеты.

Об этом пишет hromadske ссылаясь на CNN.

Дело в том, что водно-болотные угодья Пантанала являются наиболее эффективными поглотителями углерода на Земле. Эта экосистема поглощает и накапливает больше углерода, чем выделяет, таким образом «вытягивая» его из атмосферы.

Большая часть местности Пантанал расположена в юго-западной части Бразилии, а также частично в Боливии и в Парагвае. В регионе площадью около 200 тысяч квадратных километров находится 3% всех заболоченных территорий в мире.

В сезон дождей с ноября по март три четверти равнины затапливает вода, а в засушливые месяцы с апреля по сентябрь эта территория осушается.

Однако в этом году масштабные пожары поглотили около 28% обширной поймы Пантанала. Пожары до сих пор продолжаются и, как отмечают журналисты, они не полностью контролируемые спасателями.

Этот регион не только имеет ключевое значение в борьбе с парниковыми газами, а также является заповедной зоной, внесенной в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В Пантанале живут тысячи редких и необычных видов животных, находящихся на грани выживания. Например, ягуары, капибары, черные кайманы, гигантские выдры, гиацинтовый ара и т. д.