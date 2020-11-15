Илон Маск считает, что болеет COVID-19 в легкой форме

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск предположил, что заболел COVID-19 и болезнь проходит в легкой форме.

Об этом он написал в Твиттер.

"Я получаю совершенно разные результаты от разных лабораторий, но, скорее всего, у меня легкая форма заболевания COVID-19. Мои симптомы - это легкая простуда, что и не удивительно, ведь коронавирус и является разновидностью простуды", - написал Маск.

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold. — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2020

Как сообщалось, после появления симптомов простуды Маск сдал 4 теста на коронавирус в течение дня. Два из них были отрицательные, а еще 2 показали положительный результат.