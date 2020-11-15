В Чернобыльской зоне задержали вооруженных сталкеров

В зоне ЧАЭС задержаны трое нарушителей с металлоискателями и пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

"Во время выполнения задач по поддержанию режима радиационной безопасности в зоне отчуждения, пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили трех человек.

Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма. Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический пистолет, и три магазина, снаряженные патронами к нему. Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета у киевлянина не было", - говорится в сообщении.