В Чернобыльской зоне задержали вооруженных сталкеров
В зоне ЧАЭС задержаны трое нарушителей с металлоискателями и пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.
"Во время выполнения задач по поддержанию режима радиационной безопасности в зоне отчуждения, пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили трех человек.
Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма. Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический пистолет, и три магазина, снаряженные патронами к нему. Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета у киевлянина не было", - говорится в сообщении.
Правоохранители составили административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Травматическое оружие и боеприпасы изъяты представителями Национальной полиции для выяснения всех обстоятельств дела.
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