Украина отмечает День работников сельского хозяйства

Сегодня, 15 ноября, работники одной из ведущих отраслей экономики Украины отмечают профессиональный праздник - День работников сельского хозяйства.

Согласно Указу Президента от 7 октября 1993 года праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

Украинские фермеры кормят не только себя, экспортируя свою продукцию в большинство стран мира. По результатам января-августа 2020 года доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в общем экспорте страны составила 44,4%.

С праздником работников сельского хозяйства поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что именно от добросовестного труда аграриев зависит урожай в Украине, а следовательно - и продовольственная безопасность и экономическое развитие, ведь сельское хозяйство формирует около 14% ВВП нашей страны. "Благодаря успехам наших аграриев Украина с каждым годом укрепляет свои позиции на мировом рынке, открывает новые экспортные направления и расширяет перечень предлагаемых товаров", - подчеркнул Президент.

По его словам, Украина до сих пор не раскрыла всего огромного потенциала сельскохозяйственной отрасли. Импульсом для ее развития станет открытие рынка земли и внедрение новейших технологий, убежден глава государства.

Зеленский также выразил благодарность всем, кто "связал свою жизнь с формированием продовольственной независимости нашего государства".