общество

Украина отмечает День работников сельского хозяйства

15 ноября 2020
10:33
582
Поделиться:

Сегодня, 15 ноября, работники одной из ведущих отраслей экономики Украины отмечают профессиональный праздник - День работников сельского хозяйства.

Согласно Указу Президента от 7 октября 1993 года праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

Украинские фермеры кормят не только себя, экспортируя свою продукцию в большинство стран мира. По результатам января-августа 2020 года доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в общем экспорте страны составила 44,4%.

С праздником работников сельского хозяйства поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что именно от добросовестного труда аграриев зависит урожай в Украине, а следовательно - и продовольственная безопасность и экономическое развитие, ведь сельское хозяйство формирует около 14% ВВП нашей страны. "Благодаря успехам наших аграриев Украина с каждым годом укрепляет свои позиции на мировом рынке, открывает новые экспортные направления и расширяет перечень предлагаемых товаров", - подчеркнул Президент.

Читайте также: Профессиональный праздник отмечают ракетчики, артиллеристы и военнослужащие инженерных войск

По его словам, Украина до сих пор не раскрыла всего огромного потенциала сельскохозяйственной отрасли. Импульсом для ее развития станет открытие рынка земли и внедрение новейших технологий, убежден глава государства.

Зеленский также выразил благодарность всем, кто "связал свою жизнь с формированием продовольственной независимости нашего государства".

Читайте также: Городские теплицы могут стать будущим сельского хозяйства (видео)

Теги: сельское хозяйство, праздник

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
За сутки зафиксированли почти тысячу нарушений карантина выходного дня
За сутки зафиксированли почти тысячу нарушений карантина выходного дня279
В Украине уменьшилась загруженность больничных коек для лечения коронавируса
В Украине уменьшилась загруженность больничных коек для лечения коронавируса272
В мире создали крупнейшую зону свободной торговли
В мире создали крупнейшую зону свободной торговли608
Украина отмечает День работников сельского хозяйства
Украина отмечает День работников сельского хозяйства582
мнения
Поставлена задача повысить надои
Александр КИРШ
Поставлена задача повысить надои1154
О ЖВАНЕЦКОМ
Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ
О ЖВАНЕЦКОМ2243
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...
Александр КИРШ
"Куры передохли, высылайте телескоп" - так мы все и живём...2169
Расторжение оговора
Виталий ПОРТНИКОВ
Расторжение оговора1924
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя
Александр КИРШ
Ще не вмерла Україна — если она может защитить своего героя1612
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-19
Людмила ВОРОНЦОВА
Как повысить иммунитет в условиях пандемии COVID-192191
Покойся с миром и юмором!
Арсен АВАКОВ
Покойся с миром и юмором!2844
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
535 857 
+10 681
Болеет:  
284 810 
+7 953
Выздоровело:  
241 444 
+2 633
Умерло:  
9 603 
+95

последние новости
Сегодня
15:27
Под Одессой произошло смертельное ДТП
Под Одессой произошло смертельное ДТП1
15:07
Фотофакт: День собак в Непале
Фотофакт: День собак в Непале128
15:06
Кальян - важная часть арабской культуры? Теперь так не считается146
14:52
Полиция получила 15 сообщений о нарушениях избирательного процесса192
14:40
Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1". Он повторил рекорд Шумахера127
14:29
В Киеве в поддержку узников Кремля провели акцию "Пустые стулья"
В Киеве в поддержку узников Кремля провели акцию "Пустые стулья"211
14:16
Явка второго тура местных выборов составляет 8,6%, - ОПОРА241
14:04
За сутки зафиксированли почти тысячу нарушений карантина выходного дня277
13:40
В Киеве полиция штурмовала ресторан, который работал в карантин
В Киеве полиция штурмовала ресторан, который работал в карантин431
13:29
Сборная Украины установила антирекорд330
13:14
Что происходит в Минске в очередное протестное воскресенье
Что происходит в Минске в очередное протестное воскресенье426
13:02
Евросоюз создает собственную организацию здравоохранения346
12:41
Ученые нашли способ быстро очистить кровь от алкоголя552
12:29
В Украине уменьшилась загруженность больничных коек для лечения коронавируса272
12:17
За первый день карантина выходного дня полиция Харьковщины составила 27 протоколов422
12:03
В мире создали крупнейшую зону свободной торговли600
11:55
ОПОРА фиксирует первые нарушения во время второго тура местных выборов393
11:44
В Госдуме РФ предложили создать "платформу по деоккупации Украины"780
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0018179416656494 [2] => 0.12149691581726 )