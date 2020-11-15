В Китае в импортном мясе обнаружили COVID-19

В городе Цзинань на востоке Китая муниципальная комиссия по здравоохранению обнаружила коронавирус на говядине, шкурах и на упаковке для мясных продуктов, импортируемых из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Входными портами для загрязненных пищевых продуктов были таможни Яньшань в Шанхае и внешние портовые таможни.

Более 7,5 людей, которые могли контактировать с указанным загрязненным мясом, сдали анализы и получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

На прошлой неделе власти Китая также обнаружили коронавирус на упаковке саудовских креветок в городе Ланчжоу, на бразильской говядине в городе Ухань и на аргентинской говядине в провинциях Шаньдун и Цзянсу.

Также в Чжэнчжоу (столица провинции Хэнань в центральном Китае) в пятницу обнаружили коронавирус на внешней упаковке замороженной свинины из Аргентины. Образцы, которые дали положительные результаты, были получены с 24-тонной партии замороженной свинины, которая была отправлена из холодильной камеры в порту Циндао на склад для рынка в городе Чжэнчжоу.