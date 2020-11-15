общество

Из Украины в Эмираты пытались вывезти партию редкого янтаря

15 ноября 2020
11:06
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В аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили в багаже украинца 5,4 кг янтаря.

27-летний мужчина направлялся на авиарейс "Киев-Шарджа", сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Среди вещей путешественников правоохранители обнаружили 18 необработанных камней янтаря, редких по своим размерам. Вес самого камня достигала 700 граммов, а его длина - 18 см. Общий вес солнечных камней составила 5,4 кг", - говорится в сообщении.


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Теги: янтарь, пограничники

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