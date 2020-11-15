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Из Украины в Эмираты пытались вывезти партию редкого янтаря В аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили в багаже украинца 5,4 кг янтаря. 27-летний мужчина направлялся на авиарейс "Киев-Шарджа", сообщает пресс-служба ГПСУ. "Среди вещей путешественников правоохранители обнаружили 18 необработанных камней янтаря, редких по своим размерам. Вес самого камня достигала 700 граммов, а его длина - 18 см. Общий вес солнечных камней составила 5,4 кг", - говорится в сообщении.

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