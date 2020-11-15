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Сотрудники Tesla и SpaceX каждое утро проверяют настроение Илона Маска по его твитам

15 ноября 2020
11:18
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Сотрудники Tesla и SpaceX каждое утро проверяют настроение Илона Маска по его Twitter. Об этом сообщает издание AIN ссылаясь на Vanity Fair.

  • Сообщается, что, находясь в плохом настроении, Илон Маск иногда принимает решения, превращающие жизнь сотрудников в ад. Проверяя Twitter генерального директора, сотрудники могут узнать какая катастрофа произошла накануне, приведет ли она к новому судебному процессу, повлияет ли на стоимость акций Tesla и насколько это усилит растущее недовольство Маска.
  • По словам источников издания, у предпринимателя отмечается высокий уровень дегенеративного поведения. Кроме того, из-за «гиперэнергии» Илона Маска, с ним не всегда хочется находиться в одной комнате.
  • О тяжелом характере генерального директора знают многие сотрудники Tesla и SpaceX. Отмечается, что они предпочитают сообщать друг-другу в каком именно настроении Маск сегодня.
  • Кроме того, люди, которые работали с предпринимателем в прошлом или близки к нему сейчас, указывали, что он предпочитает не заботиться о том, что о нем думают другие. Илону Маску надоело вести себя хорошо со всеми, кто с ним не согласен, поэтому он может часто блокировать своих читателей в Twitter.
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Теги: Илон Маск, Tesla, SpaceX

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