интересно

Сотрудники Tesla и SpaceX каждое утро проверяют настроение Илона Маска по его твитам Сотрудники Tesla и SpaceX каждое утро проверяют настроение Илона Маска по его Twitter. Об этом сообщает издание AIN ссылаясь на Vanity Fair. Сообщается, что, находясь в плохом настроении, Илон Маск иногда принимает решения, превращающие жизнь сотрудников в ад. Проверяя Twitter генерального директора, сотрудники могут узнать какая катастрофа произошла накануне, приведет ли она к новому судебному процессу, повлияет ли на стоимость акций Tesla и насколько это усилит растущее недовольство Маска.

По словам источников издания, у предпринимателя отмечается высокий уровень дегенеративного поведения. Кроме того, из-за «гиперэнергии» Илона Маска, с ним не всегда хочется находиться в одной комнате.

О тяжелом характере генерального директора знают многие сотрудники Tesla и SpaceX. Отмечается, что они предпочитают сообщать друг-другу в каком именно настроении Маск сегодня.

Кроме того, люди, которые работали с предпринимателем в прошлом или близки к нему сейчас, указывали, что он предпочитает не заботиться о том, что о нем думают другие. Илону Маску надоело вести себя хорошо со всеми, кто с ним не согласен, поэтому он может часто блокировать своих читателей в Twitter. Читайте также: Илон Маск считает, что болеет COVID-19 в легкой форме



Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter