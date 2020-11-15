С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
15 ноября 2020
11:30
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В Украине с начала года в результате аварий на дорогах погибли 2842 граждан.
Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.
"15 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. В Украине только за этот год на дорогах оборвалась жизнь 2842 наших граждан. Никто из них не ожидал, что вот так судьба может измениться в одно мгновение и навсегда", - говорится в сообщении.
Полицейские в очередной раз призвала украинцев быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
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Теги: дтп
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