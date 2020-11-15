С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП

В Украине с начала года в результате аварий на дорогах погибли 2842 граждан.

Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.

"15 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. В Украине только за этот год на дорогах оборвалась жизнь 2842 наших граждан. Никто из них не ожидал, что вот так судьба может измениться в одно мгновение и навсегда", - говорится в сообщении.

Полицейские в очередной раз призвала украинцев быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.