В Госдуме РФ предложили создать "платформу по деоккупации Украины"
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил создать международную платформу "по деоккупации Украины от внешнего управления".
Об этом Шеремета рассказал российскому изданию РИА Новости.
Министерство иностранных дел Украины планирует провести в 2021 году Крымский саммит для систематизации всех мер, направленных на освобождение Крыма от российской оккупации.
В Госдуме РФ на эту инициативу Киева отреагировали заявлением, что "братская Украина" находится якобы под "внешним заокеанским управлением", от которого ее нужно спасать.
"Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деокупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти.
К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили Украину и ее многомилионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов", - сказал Шеремет.
Он добавил, что после распада СССР Украина так и "не смогла стать полноценным самостоятельным государством", при этом он считает, что к руководству в Украине должны прийти люди, которые "осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей".
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