политика

ОПОРА фиксирует первые нарушения во время второго тура местных выборов

15 ноября 2020
11:55
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Наблюдатели гражданской сети ОПОРА начали фиксировать первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов.

Об этом сообщает Укринформ ссылаясь на информацию гражданской сети.

На Киевщине наблюдатели зафиксировали нарушения на избирательном участке № 320772 в городе Украинка - комиссия заранее начала первое заседание. На участке №320767 в Украинке одна из членов УИК наперед заполняла контрольные талоны на избирательных бюллетенях. На этом же участке было зафиксировано, как секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов, не дожидаясь завершения голосования.

На Волыни на избирательном участке №070296, что в селе Жидычин Луцкой громады, один член комиссии проверял документы и выдавал бюллетени. В Луцке на участках №071044 и №071082 участковые избирательные комиссии после начала утренних заседаний не вели протоколов утреннего заседания, на участке №071082 по сообщению наблюдателя, не объявляли ни количества избирателей, ни количества бюллетеней. Кроме того, на участке №071070 по состоянию на 9:30 отсутствовал протокол утреннего заседания - его начали составлять в присутствии наблюдателя. Также по состоянию на 10:00 на УИК №071103 специального участка в Луцкой городской клинической больнице отсутствует протокол утреннего заседания. На участке №071044 один член комиссии одновременно проверял списки избирателей и выдавал бюллетени, нарушение было устранено после замечания наблюдателя ОПОРЫ.

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Согласно сообщению наблюдателей ОПОРЫ, на избирательных участках Каменца-Подольского нет достаточного количества стационарных ящиков для голосования: на участке №681352 (средний участок) имеются 3 стационарных ящика для голосования, на участке №680547 (средний) - 2 ящика, на участке №681336 (средний) - 3 ящика. Однако в соответствии с законодательством на средних избирательных участках должно быть не менее 4 стационарных ящиков для голосования. Отмечается, что четвертый ящик на участке №681336 члены комиссии решили не использовать из-за повреждения, поэтому заклеили его скотчем, перевернули и отставили в сторону. Кроме того, один из членов избирательного участка №681370 запрещал наблюдателям ходить по территории избирательного участка и объявил предупреждение.

Недостаточное количество кабинок и ящиков на избирательных участках наблюдатели ОПОРЫ также зафиксировали в Херсоне, так, на большом избирательном участке №650632 вместо шести кабинок и ящиков, есть только пять. Такая же ситуация с кабинками на участке №650709. На участке №071066 - процедуру выдачи бюллетеня избирателю осуществлял 1 член комиссии, нарушение было устранено после замечания наблюдателя. На избирательном участке №650634 избиратели зашли вдвоем в кабинку. На замечания членов комиссии сначала не реагировали, но затем одна из женщин вышла.

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В Одессе на избирательном участке №511157 наблюдателя ОПОРЫ не допускали на заседание участковой избирательной комиссии, впоследствии ей разрешили присутствовать на заседании. Также в Одессе на избирательном участке №511148, а на избирательном участке №511178 наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал неправомерную выдачу бюллетеня: избирателю выдали бюллетень по загранпаспорту и военному билету. На избирательном участке №511247 сейф с бюллетенями открыли до начала утреннего заседания. Как пояснили наблюдателю ОПОРЫ в комиссии, сейф находился на первом этаже, а зал с ящиками для голосования - на втором, поэтому члены комиссии сначала открыли сейф и раздали бюллетени внизу, а после 7:15 начали опломбировать ящики на втором этаже.

Также наблюдателя ОПОРЫ не допускали на избирательный участок № 590993, расположенный в городе Сумы. Ситуация разрешилась только после устной жалобы в ТИК.

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Теги: выборы, второй тур, опора

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