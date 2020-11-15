экономика

В мире создали крупнейшую зону свободной торговли

15 ноября 2020
12:03
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15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона создали крупнейшую зону свободной торговли. В числе стран участников — Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Австралия и Новая Зеландия.

Документ подписали в воскресенье, 15 ноября, во время виртуального саммита стран Юго-Восточной Азии (Asean) в столице Вьетнама Ханое, передает DW.

Соглашение "Региональное, всестороннее экономическое партнерство" (RCEP) заключили Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Она охватывает 2,2 миллиарда человек и около трети мирового экономического производства.

Благодаря этому документу страны договорились о снижении тарифов и установлении общих для всех участников соглашения правил торговли. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.

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По мнению экспертов, соглашение будет способствовать экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и противодействовать протекционистским тенденциям, пишет dpa. Кроме того, этот пакт является большим успехом для Пекина на фоне продолжающейся торговой войны с США.

До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, страны RCEP составляли 29 процентов от мирового объема торговли - чуть меньше, чем ЕС, который составлял 33 процента. Теперь эксперты ожидают, что доля сообщества RCEP увеличится.

"RCEP перекраивает экономическую и стратегическую карту Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Джеффри Уилсон из Австралийского института стратегической политики и предположил, что соглашение "даст толчок" усилиям по восстановлению экономики после пандемии.

Соглашению предшествовал 31 раунд переговоров и 18 встреч министров. Сроки его заключения срывались шесть раз. Впоследствии судьба документа зависела от Индии, руководство которой выступало против ряда пунктов соглашения. Впрочем, в конце 2019 Индия отказалась от переговоров и путь к соглашению был открыт.

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Теги: Китай, Торговля, ЗСТ

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