За первый день карантина выходного дня полиция Харьковщины составила 27 протоколов

Рейдовые группы за сутки проверили 469 объектов хозяйствования на Харьковщине. Нарушителей карантина нашли среди предпринимателей, перевозчиков и граждан.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"За прошедшие сутки выявлено 27 правонарушений, по которым составлены административные протоколы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

3 - в отношении работников предприятий, учреждений, организаций;

1 - на руководителя заведения питания;

11 - относительно перевозчиков;

12 - в отношении граждан.

По информации полиции, ежедневно город и область патрулируют около 1300 правоохранителей, среди которых работники подразделений областного управления, патрульные, полиция охраны и нацгвардия.