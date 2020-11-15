За первый день карантина выходного дня полиция Харьковщины составила 27 протоколов
Рейдовые группы за сутки проверили 469 объектов хозяйствования на Харьковщине. Нарушителей карантина нашли среди предпринимателей, перевозчиков и граждан.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"За прошедшие сутки выявлено 27 правонарушений, по которым составлены административные протоколы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
- 3 - в отношении работников предприятий, учреждений, организаций;
- 1 - на руководителя заведения питания;
- 11 - относительно перевозчиков;
- 12 - в отношении граждан.
По информации полиции, ежедневно город и область патрулируют около 1300 правоохранителей, среди которых работники подразделений областного управления, патрульные, полиция охраны и нацгвардия.
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