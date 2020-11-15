В Украине уменьшилась загруженность больничных коек для лечения коронавируса
15 ноября 2020
12:29
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В Украине сокращается загруженность больничных коек для COVID-больных. Согласно данными Минздрава, в стране заняты 52,6% коек, что на 2% чем днем ранее.
Самая лучшая ситуация с кроватями наблюдается в Херсонской (23,9%), Тернопольской (28%), Луганской (42,2%), Одесской (44,4%), Кировоградской (45%), Днепропетровской (47,3%) и Волынской (48,7%) областях.
Самая плохая ситуация в Черкасской области - здесь заполнены 72% кроватей.
Всего в Украине введено уже 52 258 больничных кроватей для COVID-больных.
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Теги: коронавирус, больница
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