Ученые нашли способ быстро очистить кровь от алкоголя

Крепкий черный кофе, ледяной душ, пробежка на морозном воздухе - чего только не делают люди, когда нужно срочно избавиться от лишнего алкоголя в крови перед вылетом-выездом-важной встречей. И ни одно из этих средств нельзя считать надежным.

А ведь иногда срочно очистить организм нужно не просто по делу, а для того, чтобы спасти жизнь: между прочим, каждый год в мире от передозировки алкоголем умирает 3 млн человек.

И вот, похоже, ученые все же изобрели простой, дешевый и надежный метод, позволяющий быстро избавлять организм от спиртного, пишет BBC.

Они исходили из того, что за очистку крови от алкоголя на 90% отвечает наша печень. Заставить ее работать быстрее никто не может, а вот помочь ей - пожалуйста: если к работе по полной программе подключить легкие, то алкоголь можно вывести из крови значительно быстрее.

Да собственно и изобретать-то ничего не пришлось, просто медики адаптировали для своих нужд дыхательный аппарат ClearMate, который с 2019 года был одобрен к применению в США как средство первой помощи при отравлении угарным газом.

"Это примитивное, низкотехнологичное устройство можно производить где угодно, там нет никакой электроники, никаких компьютеров или фильтров, - признается один из авторов идеи, анестезиолог Центральной больницы Торонто Джозеф Фишер. - Я не могу понять, как мы не додумались до этого еще десятилетия назад".

Лабораторные эксперименты, в которых принимали участие пятеро добровольцев, которым давали коктейль на основе водки, показали, что с помощью ClearMate алкоголь выводится из организма в три раза быстрее, чем обычно.

Результат впечатляет, но сами ученые признают, что для надежных выводов пяти добровольцев маловато, да и с большими дозами, которые могут реально угрожать здоровью, исследователи не экспериментировали.