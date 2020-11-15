Евросоюз создает собственную организацию здравоохранения

Еврокомиссия намерена создать независимое от ВОЗ ведомство для борьбы с эпидемиями. Оно сможет на уровне ЕС объявлять чрезвычайную ситуацию, а также обеспечивать страны-члены вакцинами и медикаментами, сообщает DW.

Страны Евросоюза должны скоординировать свои действия для борьбы с масштабными кризисами в сфере здравоохранения - такими, как нынешняя пандемия коронавируса. Об этом еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 11 ноября. "Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых (странами ЕС) на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии", - напомнила она, указав на "отсутствие подготовки, нехватку медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования".

Чтобы подобного не повторилось, Еврокомиссия (ЕК) хочет создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний и в случае необходимости сможет объявить чрезвычайную ситуацию на уровне ЕС. "Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - отметила Кириакидес. И добавила, что в наше время существует повышенный риск возникновения эпидемий, и Европа должна к ним лучше подготовиться.